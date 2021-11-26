Бюджет нацпроектов "Культура" и "Жилье и городская среда" в Севастополе исполнен на 100%

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Исполнение годового бюджета двух из 11 национальных проектов, мероприятия которых реализуются в города, в Севастополе уже составило 100%, сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети Instagram губернатор Михаил Развожаев.

"В городе реализуются задачи 11 национальных проектов. Исполнение бюджета проектов на 24 ноября составляет 68%, по двум национальным проектам - "Культура" и "Жилье и городская среда" - 100%. То есть все работы и мероприятия полностью завершены. Закончено благоустройство шести скверов, отремонтированы две библиотеки, выданы гранты", - написал Развожаев.

Уточняется, что к такому же показателю приближаются результаты по нацпроектам "Образование" и "Безопасные и качественные дороги". Так, завершены работы на 72 из 74 запланированных к ремонту дорог - обновлено в сумме 48 км дорожного полотна.

Глава города отметил, что проблемные места остаются по ряду проектов - строительство второй очереди СОК имени 200-летия Севастополя (бассейна и медицинского центра для спортсменов), стадиона "Горняк" в Балаклаве и детского сада на 60 мест в селе имени Полины Осипенко. Среди причин задержек он назвал удорожание стройматериалов за последний год и допущенные ранее, в 2017-2018 годах, ошибки в проектах и последовавшие за этим перепроектирование, повторное прохождение экспертизы.

"На аналогичную дату прошлого года исполнение бюджета по национальным проектам составляло 59%. Позитивная динамика присутствует", - добавил Развожаев.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.