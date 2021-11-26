Дети из соцучреждений Приморья прошли обучение в "Школе дальневосточной кухни"

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Выпускной "Школы дальневосточной кухни" - проекта, в котором шеф-повара ведущих ресторанов Приморья проводили мастер-классы для воспитанников детских домов, состоялся в пятницу. Дети из четырех социальных учреждений края приехали во Владивосток и представили блюда, которые научились готовить.

"Проект начался в 2019 году, когда мы выиграли первый грант Фонда президентских грантов на работу с детскими домами. И цель нашего проекта "Школа дальневосточной кухни" - показать детям дальневосточные продукты, как с ними работать <…>. Сейчас завершился второй цикл грантовой программы, это "Школа дальневосточной кухни. Профессионалы", где были выбраны четыре детских дома, у каждого был свой наставник - шеф-повар, и дети учились более системно. Сейчас был, своего рода, выпускной экзамен, но мы его провели в формат праздника, кулинарного баттла", - сказала руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, основатель Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева.

Она отметила, что проект, который начался с поддержки Фонда президентских грантов, постепенно заручился поддержкой социально-ответственного бизнеса. "В таком формате праздник мы смогли сделать именно благодаря тому, что компания "Нерей", которая поставляет дальневосточную рыбу, поддержала финансово. [С их помощью] мы смогли привезти детей [во Владивосток], потому что изначально у нас было заложено, что экзамен мы принимаем в детских домах", - разъяснила Заречнева, отметив, что после экзамена дети побывают в ресторанах, где работают их наставники, и почувствуют себя в роли поваров.

Выпускной экзамен прошли 16 детей из четырех центров семейного устройства. Все участники мастер-класса - это ребята, которые планируют связать судьбу с профессией повара. Воспитанница Центра содействия семейному устройству города Партизанска Виктория рассказала, что мастер-классы с шеф-поваром проходили с декабря 2019 года, примерно раз в два месяца. "Запомнилось, как мы делали вафли с брусничным соусом, картошку с олениной и фунчозу с кальмаром, блюдо на кухне прямо поджигали. Я заканчиваю девятый класс, мне только предстоит думать о поступлении, но задумка о поступлении в кулинарный техникум есть", - отметила собеседница агентства.

Во время первого этапа проекта организаторы совместно с шеф-поварами провели 16 занятий для подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Они учили ребят выбирать и хранить продукты, сочетать вкусы, готовить разнообразные блюда и ловко управляться с кухонной утварью. Второй этап проходил с сентября прошлого года, в него вошли 20 мастер-классов для воспитанников четырех социальных учреждений. Проект "Школа дальневосточной кухни" вошел в топ-100 лучших социальных проектов России по итогам 2020 года.

Основатель Школы дальневосточной кухни добавила, что в следующем этапе проекта будут участвовать только заинтересованные дети - из благополучных семей, из реабилитационных центров и детских домов.