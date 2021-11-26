В Думе заявили, что медики поддерживают принятие законопроектов о введении QR-кодов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Медицинское сообщество поддерживает принятие законопроектов о введении QR-кодов для граждан в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе слушаний по законопроектам в Общественной палате в пятницу.

"Буквально несколько минут назад завершилось заседание в Национальной медицинской палате, где участвовали если не все регионы нашей страны, то подавляющее большинство. И однозначно все единогласно проголосовали за [принятие законопроектов]. От медицинского сообщества другого мнения нет, мы однозначно за", - подчеркнул Хубезов.

По его словам, чем быстрее прописать правила поведения и жизнедеятельности в пандемию, тем быстрее удастся вернуться "если не к привычному образу жизни, как было до пандемии, то максимально к нему приблизиться". "Эти два законопроекта направлены на это, это жизненно необходимая вещь. Мы теряем каждый день больше 1 200 пациентов, но это только непосредственно от ковида. Сколько теряется еще от того, что не оказывается в должной мере плановая медицинская помощь от последствий ковида, нам еще предстоит посчитать. Это большой задел на будущие волны. Если сейчас не прописать эти правила безопасного поведения, то мы так и будем шарахаться в четвертую волну, придет пятая и так далее", - пояснил Хубезов.

Как отметил депутат, QR-код - это "некий знак, который позволяет очень быстро прочитать, вакцинирован или нет". "Для меня это просто справка, сертификат безопасности, как печать раньше была, подтверждающая, что это действительно правомочно", - сказал Хубезов, подчеркнув, что эффективность подобных методов доказана опытом других стран.

В свою очередь глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев указал, что при принятии решений "важна позиция врачей, специалистов", которая будет учитываться при вынесении законопроектов. "Сейчас позиция в стадии формирования", - сказал Пискарев, отметив, что она будет сформулирована 14 декабря. Глава комитета, выступающего профильным по законопроекту о введении QR-кодов при посещении общественных мест, подчеркнул, что поддерживает эти инициативы.

О проектах

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.