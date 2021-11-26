Выполнение плана по вакцинации взрослого населения в Липецкой области приблизилось к 87%

ТАСС, 26 ноября. Медики в Липецкой области сделали прививку от коронавируса 634 440 жителям региона, что составляет 86,7% от плана по вакцинации взрослого населения. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 634 440 человек, двукратно привито 570 678 человек", - сообщила она.

По плану, в Липецкой области от коронавируса должно быть вакцинировано 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек. Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей определенных профессий, в том числе работников здравоохранения, образования, общественного транспорта, социального обслуживания, ЖКХ и других.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявили 73 051 случай заражения коронавирусом, выздоровели 65 816 человек, 2 379 пациентов умерли. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, также действует система QR-кодов.