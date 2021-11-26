В Псковской области ограничения по коронавирусу продлили до конца января 2022 года

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число инфицированных коронавирусом превысило 65 тыс. человек, продлили ограничения по этой инфекции до конца января 2022 года. Об этом в пятницу сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"На основании предписания управления Роспотребнадзора по Псковской области <...> в указ губернатора области внести изменения: ограничительные мероприятия продлить по 31 января 2022 года", - сказала Волкова.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.