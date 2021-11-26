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На Ставрополье поступило еще 100 тонн медицинского кислорода

В Невинномысске уже началась разгрузка новой партии

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Еще 100 тонн медицинского кислорода поступило в больницы Ставрополья, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

"В Невинномысске началась разгрузка новой партии медицинского кислорода для медучреждений нашего края - 100 тонн прибыло к нам по железной дороге из Нижнего Тагила. Совсем скоро автотранспортом доставим его в ставропольские больницы, где лечат пациентов с коронавирусом", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, эта партия пришла в край в результате договоренности с ООО "Праксэа Рус", входящей в бизнес-группу Linde.

"Круг "кислородного" сотрудничества стремимся расширять. Наша задача - постоянно иметь в крае достаточный резерв медицинского кислорода, чтобы врачи не зависели от обстоятельств и в любой момент могли спасать жизни людей", - добавил губернатор.

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