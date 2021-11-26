За пять дней число пациентов с COVID-19 в стационарах Петербурга снизилось на 781

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, находящихся в стационарах Петербурга, снизилось за пять дней до 5,9 тыс., что ниже показателей 22 ноября на 781 человека, сообщила в пятницу пресс-служба Смольного.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 31,6 тыс. человек, 31,2 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 595 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 306 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 8,1 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, более 26,5% из них остаются свободными.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 2 млн человек, более 2,1 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 180 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 50 мобильных, запас вакцины составляет 700 414 доз.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что после нерабочей недели в городе сократилось число госпитализаций с COVID-19 на 44%, что проявляется в увеличении числа свободных коек. 25 ноября в обычный режим работы переведен основной корпус Госпиталя для ветеранов войн.

По последним данным, в Петербурге выявили 779 037 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 718 091 человек (3 455 за сутки), умер 25 931 (64 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 704 случая заражения.