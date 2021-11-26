Работники МФЦ Липецкой области начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса

ЛИПЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МФЦ Липецкой области начали работу в местных лечебных учреждениях региона по выдаче сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также справок для тех, кто имеет медицинский отвод от прививки. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Сертификат о вакцинации от коронавируса жители могут получить в медицинских организациях с оборудованными рабочими местами МФЦ, сертификат формируется на русском и английском языках не позднее чем через три дня после внесения данных в регистр", - сказал Артамонов. Он заметил, что такой сертификат имеет QR-код.

Кроме того, в любую поликлинику можно обратиться за справкой о сделанной прививке от коронавируса или о наличии медицинского отвода от вакцинации. "Справка выдается без QR-кода на основании устного запроса сразу после каждого случая введения одного или двух компонентов вакцины или после установления врачом противопоказаний к вакцинации", - пояснил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе администрации региона подчеркнули, что при помощи сотрудника МФЦ каждый гражданин может войти в свой личный кабинет на портале госуслуг, откуда распечатать имеющийся сертификат и QR-код. "В случае если информация на портале отсутствует, то ему помогут направить соответствующее обращение в медицинскую организацию", - заключили в пресс-службе.