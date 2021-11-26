В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей в возрасте 60 лет и старше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для лиц в возрасте 60 лет и старше введена в Свердловской области решением регионального управления Роспотребнадзора.

"Лицам в возрасте 60 лет и старше", - говорится в постановлении ведомства, размещенном на сайте управления в пятницу. Оно уточняет категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

Как отмечается в документе, лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо будет поставить первый компонент вакцины до 27 декабря включительно, а второй компонент - до 27 января 2022 года.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 176 415 случаев заражения, выздоровели 154 919 человек, умерли 8 294 человека. По данным главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.