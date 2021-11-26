В Псковской области ввели ограничения на заселение в гостиницы подростков старше 14 лет

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число инфицированных коронавирусом превысило 65 тыс., приняли решение, что подростки в возрасте старше 14 лет при заселении в гостиницы и любые объекты временного размещения должны предоставлять документы о перенесенном коронавирусе либо отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, взрослые при заселении должны предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенной инфекции, сообщила в пятницу начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова.

"С 10 декабря 2021 года для заселения совершеннолетних граждан в гостиницы и иные объекты временного проживания потребуется предъявление документа о вакцинации, либо документа о перенесенном Covid-19 в течение 6 месяцев, предшествующих дню заселения, либо документа о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Для заселения несовершеннолетних граждан в возрасте 14 лет и старше потребуется либо документ о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест", - сказала Волкова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Она добавила, что для заселения несовершеннолетних младше 14 лет предъявление документов не требуется.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга.