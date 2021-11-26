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Более 30 многодетных матерей в Курганской области получат по 300 тыс. от властей региона

Выплаты приурочены ко Дню матери

ТАСС, 26 ноября. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выплатить дополнительно по 300 тыс. рублей 34 многодетным матерям региона, отмеченных в этом году знаком отличия "Материнская слава". Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Накануне Дня матери сегодня наградили специальным знаком 10 многодетных матерей. <…> Всего в этом году такую награду получили 34 многодетные матери. Поручил дополнительно к тем выплатам, что осуществляются в связи с награждением этим знаком, выплатить по 300 000 рублей всем 34 семьям", - написал он.

"Материнская слава" - региональный знак отличия, созданный для поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей и повышения авторитета материнства. Помимо наградного знака женщины получают единовременную выплату от 25 до 100 тыс. рублей.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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