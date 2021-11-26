Более 30 многодетных матерей в Курганской области получат по 300 тыс. от властей региона

ТАСС, 26 ноября. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выплатить дополнительно по 300 тыс. рублей 34 многодетным матерям региона, отмеченных в этом году знаком отличия "Материнская слава". Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Накануне Дня матери сегодня наградили специальным знаком 10 многодетных матерей. <…> Всего в этом году такую награду получили 34 многодетные матери. Поручил дополнительно к тем выплатам, что осуществляются в связи с награждением этим знаком, выплатить по 300 000 рублей всем 34 семьям", - написал он.

"Материнская слава" - региональный знак отличия, созданный для поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей и повышения авторитета материнства. Помимо наградного знака женщины получают единовременную выплату от 25 до 100 тыс. рублей.