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Песков не знает, сделал ли в этом году Путин прививку от гриппа

В предыдущие годы президент рассказывал, что регулярно делал прививки от гриппа, а также требовал, чтобы члены правительства следовали его примеру

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, сделал ли в этом году глава государства Владимир Путин прививку от гриппа.

"Мне неизвестно об этом", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, прививался ли в этом году Путин от гриппа.

В воскресенье Путин прошел ревакцинацию от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Президент также стал добровольцем в испытании назальной вакцины от ковида.

В предыдущие годы Путин рассказывал, что регулярно делал прививки от гриппа, а также требовал, чтобы члены правительства следовали его примеру.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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