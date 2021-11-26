Песков: Путин в режиме реального времени получает всю информацию по ковиду

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает полную информацию обо всех аспектах проблем, связанных с распространением коронавируса, заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главным органом, который аккумулирует всю информацию о новых появляющихся нюансах по коронавирусу, является правительственный штаб, там вся информация аккумулируется, и, разумеется, она в режиме реального времени докладывается президенту", - сказал представитель Кремля в пятницу, отвечая на вопрос, информируют ли Путина о новом штамме коронавируса и тех мерах, которые принимаются в других странах по борьбе с COVID-19.

Говоря об авиасообщении с другими государствами, Песков подчеркнул, что "рекомендации и решения соответствующие также формулируются в правительственном штабе".