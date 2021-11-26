СМИ: канцлер Австрии во время локдауна без маски веселился на вечеринке по телевидению

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Александер Шалленберг во время локдауна принял участие в торжественной благотворительной вечеринке австрийского телевидения ORF, на которой танцевал без защитной маски и не соблюдал дистанцию от посторонних. Об этом сообщила в пятницу газета Kronen Zeitung.

Как обратили внимание многочисленные австрийские издания, в период локдауна, когда все жители Австрии закрыты дома и не могут посещать развлекательные заведения, Шалленберг, вице-канцлер Вернер Коглер и даже президент Австрии Александер Ван дер Беллен вместе с супругой весело развлекались под музыку на благотворительной вечеринке с многочисленными австрийскими знаменитостями в зале балов австрийского телевидения. "Канцлер Александер Шалленберг делал фотографии с другими гостями - в то время как миллионы австрийцев сидят в жестком локдауне", - пишет "Кронен цайтунг".

Пользователи австрийских социальных сетей также высказывают возмущение и отмечают, что канцлер без маски или соблюдения дистанции от посторонних веселился через несколько дней после введения жесткого локдауна для миллионов австрийцев, в который предписано свести к минимуму социальные контакты. "Пока в стране введен жесткий локдаун, отменяются концерты, закрыты бары, в среду вечером танцевали перед камерами известные личности во фраках под песню "Live Is Life". Среди них: президент Александер Ван дер Беллен, канцлер Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Коглер", - указало это издание.

Издание Оsterreich также отмечает, что "кадры стали причиной возмущения, потому что вся Австрия находится в локдауне". "Запрещены мероприятия. Политики при этом были приглашены в ORF, чтобы только собирать пожертвования по телефону", - замечает газета.

Австрийское агентство печати сообщило, что с резкой критикой этой вечеринки во время локдауна выступила оппозиционная Австрийская партия свободы, которая считает, что из-за такого поведения Шалленберг должен подать в отставку.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии и для избежания коллапса в системе здравоохранения на фоне рекордной заболеваемости COVID-19 ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Эти меры оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к массовым протестам по всей Австрии в минувшие выходные.