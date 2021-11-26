Владелец притравочной базы под Калугой оштрафован за незаконное использование животных

ТАСС, 26 ноября. Предприниматель, организовавший притравочную станцию под Калугой оштрафован на 5 тыс. рублей. Он признан виновным в проведении притравки без разрешительных документов и незаконном использовании для этих целей животного, занесенного в Красную книгу региона. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратура потребовала признать индивидуального предпринимателя виновным в допущенных нарушениях, связанных с осуществлением притравочной деятельности в отсутствие установленных разрешительных документов и незаконном использовании животного, занесенного в Красную книгу Калужской области (медведя) и привлечь его к административной ответственности. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, требования прокурора удовлетворило, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования объектами животного мира") ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, бизнесмену назначен максимально возможный по данной статье штраф - 5 тыс. рублей.

Данные о жестоком обращении с животными на испытательно-тренировочной станции опубликовал ряд СМИ региона со ссылкой на информацию активистов зоозащитного движения Helpni. На странице движения Helpni в Instagram был размещен фрагмент видео, снятого на территории данной станции. В комментарии к записи отмечалось, что там осуществляется так называемая контактная притравка, которая является незаконной на территории РФ. Проверку изложенных фактов начали прокуратура, полиция и региональное Минприроды.

Прокуратура установила, что станция на территории крестьянско-фермерского хозяйства работала незаконно. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием о запрете деятельности станции. В отношении главы хозяйства возбудили дела об административных правонарушениях.