Хубезов назвал основным смыслом QR-кодов в защите граждан без иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах призваны защитить жизнь и здоровье граждан, которые не обладают иммунитетом к коронавирусу. Об этом журналистам в пятницу заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Конечно, это не закон о QR-кодах. Это закон о спасении жизни и здоровья", - отметил Хубезов.

По его словам, "очень возрос градус обсуждения" законопроектов о QR-кодах. В ходе слушаний в Общественной палате Хубезов отметил, что QR-код можно сравнить со справкой с печатью, которая позволяет быстро получить информацию о вакцинации. При этом, уверен депутат, даже если отказаться от названия "QR-код", не изменится основной смысл законопроектов, которые направлены на ограничение посещения общественных мест и транспорта гражданами без иммунитета к коронавирусу. "Все уже понимают, о чем речь. Здесь как угодно можно называть. От смены названия суть не изменится", - отметил депутат.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Совет Думы направил документ в рассылку для обсуждения в субъекты РФ, в Общественную и Счетную палаты РФ, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Согласно календарю работы Госдумы, первое чтение законопроектов запланировано на 16 декабря. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты должны обсудить проекты и предложить эту дату Совету Думы. Комитет по охране здоровья планирует 14 декабря провести заседание на эту тему с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, уточнил Хубезов.