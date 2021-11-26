Израиль вводит ограничения на въезд иностранцам из всех стран Африки, кроме севера

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля приняли в пятницу решение внести все страны Африки, за исключением северной части континента, в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, после выявления первого случая заражения новым штаммом коронавируса в еврейском государстве. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина Израиля Нафтали Беннета.

"Все африканские страны, включая Маврикий, Сейшельские острова и Мадагаскар, за исключением стран севера Африканского континента, будут определены как красные страны (их посещение для израильтян запрещено без специального разрешения - прим. ТАСС). Иностранцам въезд в Израиль из этих стран будет запрещен. Служба тыла Израиля установит местонахождение всех, кто прибыл из африканских стран за последнюю неделю, и проинструктирует их немедленно отправиться в изоляцию", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что "любой посещавший [в последнее время] африканские страны, даже если он прибыл в Израиль из другого пункта назначения, будет вызван немедленно для прохождения ПЦР-теста, после чего он будет изолирован до получения результата". "Будут закуплены 10 млн наборов ПЦР-тестов для точной идентификации нового штамма", - добавили в ведомстве премьера.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что "штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде страну на юге Африки, был выявлен в Израиле" у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, "существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", добавили в Минздраве, отметив, что "во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах", и что "их данные об иммунизации в настоящее время проверяются".

В четверг Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Как указали в канцелярии премьера, все возвращающиеся в Израиль из этих стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина.