Вирусологи Германии призвали ввести жесткий карантин для всего населения ФРГ

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Ведущие вирусологи Германии считают, что лучшим путем преодоления кризиса с коронавирусом в стране может быть только жесткий карантин для всех групп населения. Об этом сообщило в пятницу издание Focus Online .

"Мы должны настраиваться на то, что четвертую волну больше не получится сдержать, не прибегнув к полному локдауну", - написал известный в ФРГ эпидемиолог Александер Кекуле из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера в своей колонке для Focus Online. По его мнению, в создавшейся ситуации почти не осталось вариантов для того, чтобы защитить от инфекции пожилых людей и граждан с ослабленной иммунной системой.

"С точки зрения вирусологии, жесткий локдаун для всех сейчас является наилучшим решением", - отметил в интервью изданию Фридеман Вебер из Гисенского университета имени Юстуса Либиха. Он указал на то, что нынешняя волна, безусловно, является "пандемией непривитых", однако, по его оценке, теперь снизить число новых заражений коронавирусом поможет только карантин. "Самым эффективным вариантом был бы локдаун для всей Германии", - считает эксперт. По его словам, региональных решений больше не хватит для того, чтобы преодолеть четвертую волну.

"Мы в нынешней ситуации не сможем обойтись без локдауна для всех", - прогнозирует вирусолог Мартин Штюрмер из медицинского центра Франкфурта-на-Майне (IMD Labor Frankfurt). "Он [локдаун] должен быть повсеместным. Это единственная мера, которая поможет последовательно, быстро снизить число [случаев новых заражений]", - заявил он в интервью "Фокус-онлайн". По его мнению, карантин - испытанная мера, а другие пути можно будет обсудить позднее. "Нашей основной целью должно быть очень быстрое и радикальное снижение числа заражений. Это возможно только при локдауне", - полагает специалист.

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за последние сутки на 76 414, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 650 170 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 100 476. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг нового рекордного значения - 438,2.