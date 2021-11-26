Почти 2 тыс. лифтов нуждаются в замене в Чувашии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ремонт около 2 тыс. лифтов необходимо провести в Чувашской Республике до 2025 года. Об этом сообщил в пятницу сенатор от региона в Совете Федерации Николай Владимиров.

"На сегодняшний день замена лифтового хозяйства - более 1,8 тыс. лифтов надо будет заменить до 2025 года", - сказал он в ходе круглого стола "Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения" в Совете Федерации.

Кроме того, по мнению сенатора, для решения проблемы финансирования лифтового хозяйства в субъектах необходимо создание федеральной программы поддержки регионов совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Фондом жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил Владимиров, республика также готова принять участие в пилотном проекте прямой поставки лифтов от заводов-производителей, разработанной Минстроем России совместно с Минпромторгом России. Проект позволит сократить расходы, связанные с поставкой лифтового оборудования. "Поучаствовать в этой программе, чтобы мы максимально могли приблизить наш результат и реализовать нашу плановую программу по замене лифтового хозяйства в регионе", - сказал сенатор.

Согласно данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунально хозяйства Чувашской Республики, ранее в регионе замена лифтов проводилась в рамках региональной программы капитального ремонта. Начиная с 2014 года, заменили более 300 лифтов.

Поддержка замены лифтов, которую государство оказывает регионам, - одна из мер общенационального плана действий по восстановлению экономики. Выделенные средства позволят частично компенсировать софинансирование из бюджета субъекта. При этом меры распространяются только на новые лифты отечественного производства классом энергоффективности не ниже класса Б, а также при условии замены всех лифтов в доме с истекшим сроком эксплуатации, сами дома не должны быть признаны аварийными.