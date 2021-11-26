Калининградский губернатор получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, изолировавшийся 19 ноября в рабочем кабинете после положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, завершает больничный. Последний тест показал отсутствие инфекции. Об этом журналистам сообщил в пятницу руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Губернатор Антон Алиханов получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Самочувствие у него хорошее. Его больничный будет закрыт", - сообщил Лысков.

ПЦР-тест на коронавирус, давший положительный результат, Алиханов сдал накануне командировки в Москву. О том, что тест положительный стало известно после оперативного совещания в областном правительстве, которое он провел 19 ноября. В тот же день глава региона изолировался в своем рабочем кабинете. Тяжелого течения болезни у него не фиксировалось.

В декабре 2020 года Антон Алиханов в качестве добровольца привился вакциной "Эпивакворона", но заразился ковидом, не успев пройти полный курс вакцинации. Заболевание прошло в легкой форме. В июне текущего года калининградский губернатор привился вакциной "Спутник V".