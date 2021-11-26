Штрафы вводят в Алтайском крае за продажу детям газовых баллончиков и энергетиков

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания в окончательном чтении приняли закон, который с 1 января 2022 года вводит штрафы за продажу детям энергетиков и газовых баллончиков, сообщает пресс-служба регионального парламента в пятницу. Закон был инициирован после трагической гибели школьника, надышавшегося газом.

"Закон установил ответственность за продажу таких товаров детям. В случае установления факта продажи налагается штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 3 до 5 тыс. рублей, на юрлиц - от 10 до 15 тыс. рублей. Также устанавливается ответственность за повторное совершение указанного правонарушения. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно закону, со следующего года в крае нельзя будет продавать детям не только газовые баллончики, но и любые товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, в том числе зажигалки. Кроме того, детям запретили продавать безалкогольные энергетические напитки.

Ранее сообщалось, что законопроект был инициирован комитетом по правовой политике и местному самоуправлению регпарламента и прокурором Алтайского края после резонансного случая гибели ребенка в Мамонтовском районе края 22 сентября текущего года. По данным следствия, пять детей в возрасте от 10 до 13 лет приобрели газовый баллончик в одном из розничных магазинов. При вдыхании паров одному из ребят стало плохо, он упал и через некоторое время умер до приезда врачей. По данному факту расследуется дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").