Учащиеся свердловских техникумов и колледжей вернутся к очному формату обучения 29 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Ученики профессиональных образовательных учреждений в Свердловской области смогут вернуться к очному формату обучения с 29 ноября. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в пятницу.

"Что касается ребят, которые учатся в наших техникумах и колледжах, то на этой неделе очно занимались студенты выпускных курсов. А уже со следующей мы планируем вывести с дистанционного режима всех студентов. При этом особое внимание будем уделять соблюдению всех противоэпидемических норм", - говорится в сообщении.

Учащиеся 5-11-х классов и студенты профессиональных образовательных организации учились дистанционно в Свердловской области с 8 по 22 ноября. К обычному режиму обучения не вернулись только студенты техникумов и колледжей, за исключением выпускных классов.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 176 415 случаев заражения, выздоровели 154 919 человек, умерли 8 294 человека. По данным главного государственного санитарного врача по области Дмитрия Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.