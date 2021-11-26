{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Учащиеся свердловских техникумов и колледжей вернутся к очному формату обучения 29 ноября

При этом, по словам главы региона Евгения Куйвашева, в учебных заведениях будут уделять особое внимание соблюдению всех противоэпидемических норм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Ученики профессиональных образовательных учреждений в Свердловской области смогут вернуться к очному формату обучения с 29 ноября. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в пятницу.

"Что касается ребят, которые учатся в наших техникумах и колледжах, то на этой неделе очно занимались студенты выпускных курсов. А уже со следующей мы планируем вывести с дистанционного режима всех студентов. При этом особое внимание будем уделять соблюдению всех противоэпидемических норм", - говорится в сообщении.

Учащиеся 5-11-х классов и студенты профессиональных образовательных организации учились дистанционно в Свердловской области с 8 по 22 ноября. К обычному режиму обучения не вернулись только студенты техникумов и колледжей, за исключением выпускных классов.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 176 415 случаев заражения, выздоровели 154 919 человек, умерли 8 294 человека. По данным главного государственного санитарного врача по области Дмитрия Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Росстат: сельскохозяйственная микроперепись поможет сократить число неточностей статистики
Генеральная совокупность данных меняется очень быстро, поэтому в промежутках между проведением основных переписей данные успевают устареть, сообщил замглавы Росстата Константин Лайкам
Читать полностью