Шесть причин оформить сделку через нотариуса

Многие не понимают, зачем платить нотариусу за удостоверение сделки, ведь, казалось бы, он не делает ничего особенного. Закон в большинстве случаев допускает использование простой письменной формы, шаблоны договоров можно скачать в интернете, что-то может проверить риелтор, а все вопросы по регистрации права собственности сейчас решаются в том числе через МФЦ.

Однако, удостоверяя сделку, нотариус не ограничивается проставлением печати на типовом бланке. О том, что проверяет нотариус и почему от этих проверок зависит сохранность имущества и защита прав всех сторон сделки, - в материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты (ФНП).