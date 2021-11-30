Шесть причин оформить сделку через нотариуса

Многие не понимают, зачем платить нотариусу за удостоверение сделки, ведь, казалось бы, он не делает ничего особенного. Закон в большинстве случаев допускает использование простой письменной формы, шаблоны договоров можно скачать в интернете, что-то может проверить риелтор, а все вопросы по регистрации права собственности сейчас решаются в том числе через МФЦ.
Однако, удостоверяя сделку, нотариус не ограничивается проставлением печати на типовом бланке. О том, что проверяет нотариус и почему от этих проверок зависит сохранность имущества и защита прав всех сторон сделки, - в материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Устанавливает личности сторон сделки
Информацию о личности заявителя (его ФИО, дату рождения и место жительства) нотариус может получить из паспорта гражданина РФ, временного удостоверения личности, военного билета, диппаспорта и т. д. При этом проверяются все заполненные страницы документа, подтверждающего личность.
Если паспорт вызывает подозрения, нотариус может проверить его по базам данных МВД. Выявить подделку также помогает и специальное оборудование, установленное в конторах, и большой опыт работы с документами - большую часть фальшивок нотариус может распознать даже на глаз.
Проверяет объект недвижимости
Через запрос в ЕГРН нотариус выясняет принадлежность отчуждаемого имущества, наличие на нем обременений и судебных исков, уточняет права третьих лиц на жилье.
Также продавца попросят предъявить правоустанавливающий документ на недвижимость: свидетельство о приватизации, о праве на наследство, о смерти наследодателя, прежний договор дарения или купли-продажи недвижимости. Если собственник потерял такой документ или не может предоставить его по каким-то иным причинам, нотариус может самостоятельно запросить его из ЕГРН.
При этом нотариус имеет право потребовать у продавца карточку учета объекта, экспликацию и справку об отсутствии задолженности по ЖКХ. Все эти документы собственник может заранее запросить в МФЦ.
Проверяет участников сделки
Также с помощью запроса в ЕГРН нотариус проверяет дееспособность сторон сделки - в реестре фиксируется информация о наличии или отсутствии соответствующего судебного акта. При этом он не ограничивается только проверкой документов и запросами в государственные реестры, но и самостоятельно оценивает поведение лиц, которые обратились к нему для совершения нотариального действия, - с помощью визуальной оценки, беседы, уточняющих вопросов и т. д. Нотариус вправе отказать в удостоверении сделки, если у него есть сомнения по поводу психического состояния и вменяемости заявителя.
Чтобы защитить сделку от оспаривания, он также устанавливает наличие или отсутствие производства по делу о банкротстве в отношении заявителя на основании сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Дополнительно нотариус проверяет семейное положение сторон сделки - через электронный запрос в органы ЗАГС. Если у продавца есть дети, он проверит, использовались ли средства материнского капитала - и корректно ли исполнены требования закона, связанные с этой мерой господдержки. Если сторона сделки умышленно скроет такие нюансы, впоследствии это может привести к ее оспариванию и серьезным проблемам для покупателя.
Выясняет реальную волю сторон и понимание последствий сделки
Это один из самых важных этапов работы нотариуса при удостоверении сделок с недвижимостью, который гарантирует ее законность и защиту от оспаривания. Эта проверка проводится исключительно очно - во время личной беседы со всеми участниками сделки. Нотариус должен убедиться в том, что стороны решились на сделку осознанно и добровольно, что они согласны с подписываемым договором и при этом им понятен каждый его пункт.
По закону нотариусы имеют право записать такой разговор на видео - как и весь процесс удостоверения сделки. Если одна из сторон впоследствии захочет признать сделку недействительной и заявит, что не осознавала своих действий в момент подписания договора, эта видеозапись предоставляется суду и помогает расставить все точки над "i".
Несет ответственность за свою работу
Только после вышеупомянутых проверок нотариус ставит свою печать и подпись на договоре, тем самым подтверждая, что документ соответствует закону и воле сторон. Однако и здесь может возникнуть вопрос - как быть уверенным в том, что он действительно все проверил и сделал свою работу на совесть?
Нужно понимать, что порядок работы нотариуса строго регламентирован. Устанавливать свои правила, как это может делать любой частный посредник, он не в праве в силу закона. Естественно, за нарушение установленного порядка или некачественное выполнение работы нотариусу грозят санкции.
Главное, о чем важно знать любому клиенту нотариальной конторы, - нотариус несет полную материальную ответственную за каждую бумагу, на которой он ставит свою печать. Если выяснится, что он что-то не проверил или, к примеру, упустил обязательный этап работы, именно он будет возмещать ущерб пострадавшим от этого заявителям. Этот принцип работает, даже если речь идет о дорогостоящей сделке с недвижимостью, - система страхования нотариальной деятельности обеспечивает полное покрытие убытков.
Помогает сэкономить время и избежать лишних трат
Кроме непосредственного оформления сделки нотариус решает за заявителя вопрос с регистрацией перехода права собственности - он сам собирает необходимый пакет документов и в электронном виде направляет его в Росреестр. Забрать готовые бумаги с отметкой госрегистратора можно будет уже через один рабочий день в той же нотариальной конторе.
При желании можно озадачить нотариуса и вопросом безопасного расчета по сделке. Для этого у каждого нотариуса есть специальный депозитный счет, куда покупатель может без опасений перечислить деньги и быть уверенным, что продавец получит их только после регистрации перехода права собственности.
Кроме того, именно выбор в пользу нотариальной формы сделки позволяет провести ее оперативно и со всеми гарантиями, даже если приобретаемый объект недвижимости и его владелец находятся в чужом для покупателя регионе. В этом случае стороны могут обратиться к дистанционному формату удостоверения сделки и пойти в удобную для себя нотариальную контору в своем городе. В результате участники договора получат все те же гарантии, что и при традиционном варианте оформления сделки в одной нотариальной конторе, - и при этом сэкономят время.