В Татарстане водители смогут заменить свидетельства о регистрации авто QR-кодом

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Водители авто в Татарстане смогут предъявлять инспектору ГИБДД вместо свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) - электронную его копию в виде QR-кода. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД республики.

"В Татарстане в тестовом режиме реализована возможность предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства в электронной форме, при этом не исключается наличие свидетельства установленного образца", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника отдела ДПС управление ГИБДД МВД по Татарстану Айрата Самигуллина.

Получить электронный вариант СТС можно на "Госуслуги. Авто", которое после авторизации автоматически загрузит данные из базы Госавтоинспекции об авто.

С помощью приложения водители теперь смогут передавать управление машиной другому водителю. Для этого нужно будет указать данные человека, который будет находиться за рулем. Также можно посмотреть историю авто и скачать выписку из госреестра, а также записаться на регистрацию автомобиля или смену водительских прав.