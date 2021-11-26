СМИ: прибывшим пассажирам из ЮАР в Нидерланды запретили покидать аэропорт

ГААГА, 26 ноября. /ТАСС/. Пассажиры, прибывшие из ЮАР, не могут покинут голландский аэропорт Схипхол, поскольку сначала они должны пройти тестирование на коронавирус. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

По данным телеканала, сотрудники военной полиции остановили всех 600 пассажиров на границе и предложили им подождать в самолете или специальном помещении в аэропорту до получения результатов теста.

Ожидается, что забор образцов закончится в районе 16:30 по местному времени (18:30 мск), а результаты станут известны не позднее 20:30 (22:30 мск). До получения результата ни один пассажир не сможет покинуть аэропорт.

Ранее в пятницу Нидерланды приняли решение с 12:00 (14:00 мск) приостановить авиасообщение со странами юга Африки на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты. Также государства региона занесены в список стран, поездки в которые сопряжены с крайне высоким риском. Это, в числе прочего, предусматривает обязательную самоизоляцию после их посещения.

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение. В пятницу должно состояться экстренное заседание ВОЗ, на котором будут обнародованы результаты последних исследований нового штамма.