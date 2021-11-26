Комитет Думы по информполитике готов изучить предложения о запрете показа кино с насилием

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи готов рассмотреть предложения о запрете показа кинофильмов со сценами насилия и нетрадиционных отношений, но закон уже регулирует показ любого контента на телеканалах и в кинотеатрах. Об этом ТАСС заявил в пятницу глава комитета Александр Хинштейн, комментируя соответствующую идею.

Как сообщалось ранее в СМИ, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в декабре будет создана рабочая группа по законопроекту, предусматривающему запрет показа и пропаганды кинофильмов со сценами нетрадиционных отношений и насилия, инициативу планируется внести в нижнюю палату в весеннюю сессию.

"Если коллеги сумеют выработать какие-то новые эволюционные и революционные предложения, мы, конечно же, готовы их рассматривать и с ними дальше работать. Но важно понимать, что закон не просто должен носить какой-то запретительный характер, он должен быть работающим законом, то есть принимать норму не будучи уверенным в ее реализации, на наш взгляд, недопустимо и безответственно", - сказал Хинштейн.

При этом парламентарий отметил, что в настоящее время закон уже устанавливает "требования для любого контента, транслирующегося как в эфире телеканалов, так и в кинотеатрах". "Существуют четкие возрастные маркировки, и каналы не вправе нарушать эти принципы, то есть сегодня в эфирах телеканалов сцен, пропагандирующих нетрадиционные отношения или насилие и жестокость быть не должно, с этой точки зрения закон эту проблему решил", - подчеркнул он.

"У нас остались лакуны, связанные с онлайн кинотеатрами, кабельными сетями, но этим вместе с Роскомнадзором мы как раз сегодня и занимаемся. Поэтому мне не очень понятно о каких ограничениях новых могут говорить коллеги. Мы с интересом готовы посмотреть на эти предложения, в чем они заключаются", - добавил Хинштейн.