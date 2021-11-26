Турмаршрут и фестиваль посвятят в Петербурге 150-летию со дня рождения Рахманинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Концерты в филармонии им. Д. Д. Шостаковича и в Капелле, новый туристический маршрут и фестиваль посвятят в Санкт-Петербурге 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"В федеральный план мероприятий уже вошли цикл из шести юбилейных концертов в филармонии имени Шостаковича, тематические концерты в Капелле, а также специальный туристический маршрут "Рахманинов в Петербурге". Сейчас он на стадии проработки Капеллой и Музеем театрального и музыкального искусства. Также мы направили в министерство культуры предложение о включении в план спектаклей Театра балета Бориса Эйфмана - "Чайка. Балетная история" и "По ту сторону греха", в которых звучит музыка Рахманинова. Осенью 2023 года Музей театрального и музыкального искусства совместно с Российским национальным музеем музыки планирует провести фестиваль "Коллекция", - говорится в сообщении Пиотровского, опубликованном в его Telegram-канале.

Вице-губернатор в пятницу принял участие в конференции, посвященной подготовке к празднованию юбилея Рахманинова в 2023 году. Будущие мероприятия и роль Петербурга в праздновании он обсудил со статс-секретарем - заместителем министра культуры Аллой Маниловой и директором Российского национального музея Михаилом Брызгаловым.

На пленарном заседании Пиотровский напомнил, что в конце 2020 года один из скверов в Петербурге, расположенном на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной реки Фонтанки, был назван в честь Сергея Рахманинова. "Преобразим сквер ко дню рождения Сергея Васильевича, сделаем его местом притяжения, тем более что Лермонтовский проспект -это практически центр города, такая музыкальная часть Санкт-Петербурга", - отметил он.

"По сложившейся традиции, будем вовлекать частные учреждения культуры, будем предлагать и театрам, и музеям создавать выставочные проекты, музыкальные проекты, туристические проекты", - добавил Пиотровский.

По поручению президента РФ Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. В федеральный план уже вошли более ста мероприятий, которые пройдут в разных городах страны.