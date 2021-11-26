Власти КБР планируют оснастить новым оборудованием все мастерские колледжей за три года

НАЛЬЧИК, 26 ноября. /ТАСС/. Все колледжи Кабардино-Балкарии (КБР) оснастят профессиональным оборудованием за три года. Мастерские будут оборудованы современной техникой на средства национального проекта "Образование", сообщил в пятницу министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"В ближайшие три года планируется открыть 40 современных мастерских, благодаря нацпроекту "Образование" в течение ближайшие трех лет все колледжи КБР получат возможность модернизировать материально-техническую базу", - рассказал Езаов.

26 ноября новые мастерские открыли в Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже по компетенциям "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Сити-фермерство", "Промышленное садоводство" и "Агрономия". На церемонии Езаов отметил, что четыре мастерских в 2021 году также созданы в Эльбрусском региональном колледже по компетенциям "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Социальная работа", "Правоохранительная деятельность (полицейский)".

В этом году по данному проекту было создано 23 рабочих места полностью соответствующих требованиям WorldSkills, чтобы эти мастерские в последующем аккредитовать на статус центров сдачи демонстрационного экзамена, отметил руководитель колледжа Анатолий Сохроков. "Среди мастерских есть одна особенная - "Промышленное садоводство", которую разработали в Кабардино-Балкарии в том числе и наши сотрудники. Эта компетенция вошла в перечень компетенций, по которым создаются мастерские в РФ и в 2021 году в стране в регионах активно занимающихся садоводством создано девять мастерских", - отметил он.

Мастерские создаются в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта "Образование" государственной программы РФ "Развитие образования". Цели - модернизация материально-технической базы колледжей, обеспечение современного качества подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служащих, повышение доступности и престижности среднего профессионального образования, внедрение оценки качества подготовки выпускников в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и технологии проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.