Вологодские советы ветеранов начали разъяснительную работу среди пожилых о вакцинации

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Советы ветеранов городов и районов Вологодской области начали разъяснительную работу среди пожилых граждан о необходимости вакцинации от коронавируса. В рамках проекта "Сохраним жизнь" активисты рассказывают на своих примерах о безопасности прививки, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"У нас два направления деятельности: районы и города. На отдаленных территориях люди могут не знать все подробности о вакцинации или не иметь возможности привиться. В городах, наоборот, большие очереди, и пенсионеры опасаются идти в медучреждения. Поэтому отрабатывать будем с каждым индивидуально, используя в качестве аргумента и свой опыт вакцинации. "Сохраним жизнь" - это проект о милосердии, о взаимной помощи и помощи нашим медикам", - привела пресс-служба слова руководителя Вологодского областного совета ветеранов Надежды Тихомировой.

Ранее в четверг в ходе прямой линии губернатора главврач череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин рассказал, реанимации госпиталя работают с максимальной нагрузкой, все 45 мест почти заполнены, очень высокая смертность, несмотря на усилия медперсонала. "Оборудования, лекарства, всего нам хватает. Я считаю, что мы должны усилить работу по вакцинации, потому что в основном группа риска - люди старше 60. Именно они составляют большее число среди умерших. Необходимо именно этим людям пройти вакцинацию, и тогда нагрузка на все моногоспитали снизится, постепенно начнем возвращаться к плановой помощи", - сказал Погодин.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ранее принял решение поощрить советы ветеранов в тех муниципалитетах, где привьются 80% граждан 60 лет и старше. Сельским советам ветеранов перечислят по 200 тыс. рублей, городским - по 400 тыс. рублей. В регионе организованы также стимулы для иммунизации и для остальных возрастных групп населения. Студентам вузов и ссузов организованы выплаты. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет пройдет розыгрыши призов - гаджетов и путевок на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг и в аквапарк Y. E. S. В прививочных пунктах начали раздавать бесплатные билеты на новогодние мероприятия.

На 26 ноября в области выявлено 88 573 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 396. Выздоровели 78 279 человек, умерли 2 522. Привито первым компонентом более 491 тыс. вологжан, более половины взрослого населения региона.