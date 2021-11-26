ЕК предложила странам ЕС запретить въезд из стран, где распространяется новый штамм

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила странам - членам Евросоюза запретить въезд на территорию сообщества из стран, где выявлен новый штамм коронавируса. Об этом в пятницу сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

"Европейская комиссия сегодня предложила государствам-членам активировать "экстренный тормоз" в том, что касается поездок из стран юга Африки и других затронутых государств, чтобы ограничить распространение нового варианта. Все авиаперелеты в эти страны должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет четкого понимания опасности, которую представляет этот новый вариант", - отметила она.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южно-африканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день в ЮАР большинство тех, в крови кого найден этот вариант коронавируса, - 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.