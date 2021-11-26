Украинский журналист на пресс-конференции Зеленского публично обвинил его во лжи

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Главный редактор украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи в ответ на заявления главы государства. Инцидент произошел в пятницу во время пресс-конференции Зеленского.

"Вы - первый человек, показавший информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконным вооруженным формированиям в ОРДЛО (неподконтрольные Киеву территории Донбасса - прим. ТАСС). Вы выкладываете такую информацию так же, как вы сливали информацию относительно [экс-главы Главного управления разведки Минобороны Украины Василия] Бурбы", - обвинил президент журналиста Бутусова.

В ответ Бутусов заявил, что Зеленский лжет. "Все, что вы здесь рассказали - ложь. Вы это говорите для того, чтобы не отвечать за себя, за [главу офиса президента Андрея] Ермака, за [первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана] Демченко, где вы нарушили закон о люстрации и назначили [на должность] российского агента. Ваша тактика такова - оболгать людей, которые о чем-то пишут, выдумать кучу разговоров, и, поскольку вы пользуетесь таким коротким форматом [общения с журналистами], просто себе весело пойти. Новая шутка "Квартала 95", - ответил Бутусов, подчеркнув, что ложь Зеленского "всем уже очень хорошо видна".

Зеленский в пятницу проводит так называемый пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", посвященный достижению половины его президентского срока.