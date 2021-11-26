QR-коды не потребуются при посещении МФЦ в Кировской области с 29 ноября

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. QR-коды перестанут требовать с 29 ноября при посещении многофункциональных центров в Кировской области, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Васильев на свой странице в соцсети "ВКонтакте".

"За последние два дня Кировская область вышла в лидеры по темпам вакцинации в России. <…> Мы видим, что те меры, которые были приняты в регионе - соблюдение всех необходимых санитарных норм, QR-коды - показывают свою эффективность. И на этой неделе я дал поручение руководству правительства области и оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер в регионе. С учетом роста числа вакцинированных и тенденции к стабилизации заболеваемости сегодня принято решение отменить посещение МФЦ по QR-кодам, с 29 ноября МФЦ будут принимать посетителей по предварительной записи", - написал Васильев.

Он отметил, что при этом продолжится соблюдение всех санитарных правил, разработанных Роспотребнадзором и министерством здравоохранения: масочного режима, санитарной дистанции, обязательной обработки рук антисептиками, регулярной дезинфекции помещений.

В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, включая работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг и торговли, государственных и муниципальных служащих. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания. С 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.

В Кировской области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, детям запрещено посещение торговых центров без родителей.