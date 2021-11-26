Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные другими регионами. Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым-24" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Это дополнительный сбор для внутреннего туризма, вы знаете, что сейчас наоборот механизмы стимулирования внутреннего туризма вводятся, тот же кешбэк, который сыграл отлично. [Введение курортного сбора] это вопрос уже следующего года, на наш взгляд, в последний год такие эксперименты точно не нужны. Нужно посмотреть, чем это закончится, откорректировать и дальше имплементировать в зависимости от общего решения", - сказал Волченко.

По словам крымского министра, в адрес главы республики поступали обращения от бизнесменов с просьбами не вводить курортный сбор в регионе.

Эксперимент по взиманию сбора за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму проводится с 2018 года. В Алтайском крае сбор взимается только в городе-курорте Белокуриха. В октябре депутаты заксобрания региона приняли решение о повышении суммы курортного сбора с 30 до 50 рублей в сутки с 1 января 2022 года. Средства сбора направляются на городское благоустройство, ранее оно проводилось точечно за счет средств санаториев.

В Крыму до 1 мая 2022 года действует мораторий на введение курортного сбора .