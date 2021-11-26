Журналистка телеканала Порошенко "Прямой" заявила, что охрана Зеленского нанесла ей травмы

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Журналистка телеканала "Прямой" заявила, что охрана главы государства Владимира Зеленского после его пресс-конференции нанесла ей травмы, в результате чего она доставлена в больницу. Об этом сказано в сообщении этого телеканала, принадлежащего экс-президенту страны Петру Порошенко.

"После завершения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского представители его охраны начали блокировать неаккредитованных журналистов рядом со зданием. В результате они нанесли травмы журналистке "Прямого" Анне Дзьобе", - говорится в нем. Сообщается, что она в итоге оказалась на земле, получив увечья. К пострадавшей прибыла машина скорой помощи. Другие подробности не приводятся.

Ранее в пятницу Зеленский провел большую пресс-конференцию, которая длилась около 5,5 часа. Всего было приглашено около 30 представителей СМИ, остальным было отказано в приглашении.