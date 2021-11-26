Минюст России признал СМИ-иноагентом "Нобелевский призыв"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минюст России признал СМИ-иноагентом ООО "Нобелевский призыв", организация стала 98-й в реестре. Учредителем компании является признанная в октябре иноагентом журналист "Проекта" (издание признано в РФ нежелательной организацией) Елизавета Сурначева. Компания зарегистрирована 10 ноября, основной вид ее деятельности - издательский.

Кроме того, ведомство внесло в реестр СМИ-иноагентов главного редактора Sota Vision Олега Еланчика.

"26 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович", - отмечается в сообщении на сайте Минюста.

В 2015 году Еланчик неоднократно участвовал в несогласованных митингах, за что не раз привлекался к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования". В настоящее время за Еланчиком значится три неоплаченных штрафа (2018-2019 гг.) за нарушения правил проведения массовых акций. В банке данных ФССП России есть три соответствующие записи на общую сумму 48 тыс. рублей.

С 2015 года Еланчик стал главным редактором интернет-издания Sota Vision, у которого есть сайт, YouTube-канал с 248 тыс. подписчиков и Telegram-канала c 11 тыс. подписчиков. Еланчик осуществляет также правозащитную деятельность.

"Решение объявить меня иноагентом никак не связано с сетевым изданием Sota Vision. Я давно там не публиковал ничего от своего имени. Я никогда своих денег туда не вкладывал, иностранных денег мы не получали. Поэтому, я думаю, мы найдем возможность, чтобы Sota Vision продолжала работать. В ближайшее время я приму меры, чтобы у нас был иной редактор", - прокомментировал решение Минюста Еланчик.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. В конце 2019-го документ был расширен и на физических лиц. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

В новость были внесены изменения (21:34 мск) - добавлена информация о внесении в реестр СМИ-иноагентов Олега Еланчика