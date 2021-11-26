Крымский федеральный университет заинтересован в сотрудничестве с вузами ДФО

ТАСС, 26 ноября. Крымский федеральный университет заинтересован в сотрудничестве с вузами Дальнего Востока, так как это может сильно расширить кругозор крымчан и открыть для них другие черты России из-за близости к Китаю, Корее и Японии, считает ректор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев.

"Что касается Крыма, нам очень интересно сотрудничество с вузами Дальнего Востока. Поскольку здесь представлены совершенно другие черты России из-за близости к таким странам, как Китай, Корея, Япония. Мне кажется, это очень интересно и познавательно для крымчан", - привели ТАСС в пресс-службе Минобрнауки комментарий Фалалеева по итогам стратегической сессии "Развитие науки и высшего образования на Дальнем Востоке".

Образовательные программы Крымского федерального университета предусматривают возможность провести один семестр в другом вузе страны, для чего Дальний Восток подходит "как нельзя лучше".

И.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец отметил важность проведения стратегической сессии, на которой ректоры региональных вузов смогли обменяться мнениями.

"Стратегическая сессия позволила сформировать видение роли и места университетов в развитии Дальнего Востока и отдельно взятых субъектов. Принципиально важным и полезным был обмен мнениями о реализации государственных мер поддержки университетов, в частности о программе "Приоритет 2030" и проекте по созданию университетских кампусов мирового уровня. Лично для меня, как нового ректора ДВФУ, встреча была полезна и с точки зрения знакомства с особенностями работы дальневосточных коллег", - отметил Коробец.

Стратегическая сессия под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с руководителями образовательных организаций высшего образования по вопросам развития науки и высшего образования на Дальнем Востоке на долгосрочную перспективу проходит в Хабаровске. В течение двух дней на ней будут обсуждаться вопросы, связанные с демографией, рынком труда региона и требованиями работодателей к выпускникам образовательных организаций, качества образования, кадрового потенциала, структуры образовательных организаций и их инфраструктуры, контрольных цифр приема и других вопросов. По итогам сессии планируется сформировать предложения по реализации мероприятий, направленных на снижение оттока населения, в общую программу развития науки и высшего образования Дальнего Востока.