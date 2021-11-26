Чувашия стала первым участником акции "Вышитая карта России"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев запустил в пятницу, в День национальной вышивки, акцию "Вышитая карта России", говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики. Ее суть заключается в объединении в общее полотно вышитых карт регионов страны по аналогии с проектом "Вышитая Чувашия".

В честь Дня чувашской вышивки, который празднуется 26 ноября, в республике была представлена вышитая карта региона. Над ней работали 30 лучших чувашских мастериц из всех районов региона. Они начали вышивать карту в День республики - 24 июня. В единое полотно карту собрали работники фабрики "Паха тере".

"Мы вышли с инициативой сделать аналогичный продукт - карту России. Федеральное агентство по делам национальностей поддержало инициативу и обратилось в регионы для того, чтобы каждый субъект организовал соответствующую работу. Это станет значимым направлением межрегионального взаимодействия и внесет большой вклад в дело формирования и развития туристического проекта "Рунический путь", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Готовый проект будет представлен 12 июня 2022 года, в День России.

В канун Дня чувашской вышивки главным врачам перинатальных центров также были переданы 50 комплектов расшитых чувашскими орнаментами распашонок. Все они будут вручены благодаря акции "Рожденный в вышивке" мамам детей, которые рождаются сегодня.

День чувашской вышивки учрежден в прошлом году указом главы Чувашии. Праздник отмечается 26 ноября, в день, когда родилась известный художник по вышивке, сохранившая традиции чувашской ручной счетной вышивки на предприятиях народных художественных промыслов, Екатерина Ефремова. Чувашская вышивка имеет тысячелетнюю историю. В ее орнаментах ученые видят остатки рунической письменности и элементы, сходные с иероглифами древнекитайской письменности.