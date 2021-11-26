Участники форума "Межкультурный диалог" пройдут стажировку в Миннаце КЧР

АРХЫЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Участники форума "Межкультурный диалог" в Архызе Карачаево-Черкесии, которые наиболее активно проявят себя в ходе мероприятия , смогут пройти стажировку в Министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР.

"От вашей работы на форуме, от вашей активности будет зависеть дальнейшее трудоустройство, в частности, возможность стажировки в нашем министерстве", - сказал министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР Альберт Кумуков, обращаясь к участникам мероприятия.

Он добавил, что министерство также поддержит интересные проекты участников, которые будут разработаны в рамках форума.

"Сегодня была интересная дискуссия для молодежи, которая была очень активна, они хотели лучше понимать сферу межнациональных и межконфессиональных отношений. С большим удовольствием слушали, принимали участие", - рассказал Кумуков ТАСС.

Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" проходит в Архызе 25-28 ноября. Основные темы форума: межэтнические отношения, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. В рамках мероприятия пройдут выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы для молодых представителей субъектообразующих народов КЧР.

Мероприятие организовано Министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики РФ".