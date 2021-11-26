Джонсон обсудил с президентом ЮАР борьбу с новым штаммом коронавируса

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре обсудили совместные усилия по борьбе с новым штаммом коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Они обсудили вызовы, которые ставит перед миром новый вариант COVID-19, сотрудничество по борьбе с ним и восстановление международного авиасообщения. Премьер-министр высоко оценил методы секвенирования генома вируса в ЮАР и открытость властей страны при обмене научными данными", - отмечается в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса был обнаружен 11 ноября. Первый человек, инфицированный им, был выявлен в Ботсване. На текущий день наибольшее число случаев (77) заражения этим штаммом выявлено в ЮАР. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать прошедших полный курс вакцинации.

В четверг вечером британские власти объявили о том, что приостанавливают авиасообщение с ЮАР, а также Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Въезд в страну также закрыт для всех, кто был в этих странах в течение 10 дней перед поездкой в королевство, за исключением британских граждан и обладателей видов на жительство в Великобритании и Ирландии. Тем, кто был в этих странах перед въездом в Соединенное Королевство, придется соблюдать карантин и сдавать дополнительные анализы на заражение коронавирусом.