Вручение премий им. Сперанского открыло цикл мероприятий к 250-летию со дня его рождения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского прошла в пятницу на площадке музейного центра "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Это событие открыло цикл мероприятий к 250-летию со дня рождения Сперанского, которое будет отмечаться в 2022 году, сообщил на торжественной церемонии глава Ассоциации юристов России, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В следующем году мы будем отмечать 250-летие со дня рождения Михаила Михайловича. И сегодняшней церемонией мы открываем череду ярких юбилейных мероприятий. С именем Сперанского мы встретим День юриста и День Конституции. Мы отдаем дань памяти этому великому сыну России и еще раз напоминаем молодежи о богатой истории нашей страны", - приводит пресс-служба администрации Владимирской области слова Крашенинникова.

Лауреатами правовой премии имени Михаила Сперанского стали председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров. "Эта премия - для меня большая честь и заслуга огромного количества людей, с которыми мне довелось трудиться над совершенствованием законодательства Российской Федерации и, что крайне важно, его правильным применением. Ведь как завещал Сперанский, законы существуют для пользы и безопасности людей, им подвластных", - сказал Федоров на церемонии.

Почетные грамоты Ассоциации за создание музейно-выставочного зала им. Михаила Сперанского в селе Черкутино получили директор компании "Заповедник" Павел Павлов и заведующая залом Инна Щегорцева. "Сперанский - выдающийся реформатор, законотворец, который внес неоценимый вклад в становление нашего государства, развитие отечественного права, юридического образования и науки. Искренне благодарю Ассоциацию юристов России за сохранение и преумножение этого наследия, за учреждение премии его имени, за создание музея на его малой родине - в селе Черкутино Собинского района", - подчеркнул Авдеев.

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) - общественный и государственный деятель, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения. Его деятельность была связана, в том числе с реформированием государственно-правовой системы. При императоре Николае I руководил работой по кодификации законодательства, к 1830 году было составлено "Полное собрание законов Российской империи" в 45 томах.

Всероссийская правовая премия имени М. М. Сперанского была учреждена Ассоциация юристов России в 2011 году. Премией отмечают заслуги лиц, внесших особый вклад в развитие российского законодательства. В различные годы лауреатами премии становились Павел Крашенинников, Сергей Степашин, Дмитрий Медведев, Татьяна Москалькова и другие государственные деятели.