Электроэнергию в поселке Кривая Балка будут отключать по графику в период работ на станции

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана договорились с энергокомпанией "Дагэнерго" о сокращении числа отключений света в период модернизации станции в дачном поселке Кривая балка, жители которого жаловались на регулярные перебои в подаче электроэнергии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана.

Ранее сообщалось, что жители поселка обратились к руководству республики с жалобой на систематическое отключение электроэнергии. В энергокомпании в пятницу пояснили, что временные трудности возникают в связи с перегрузом энергооборудования на подстанции "Шамхал". Трансформатор заменят на новый в конце этого года, уточнили в министерстве.

"Для улучшения качества энергоснабжения потребителей населенного пункта Кривая балка в конце декабря этого года будет поставлен новый силовой трансформатор для подстанции "Шамхал". До этого времени, чтобы исключить технологические нарушения на энергообъектах и сохранить оборудование в исправном состоянии, компанией "Дагэнерго" будет составлен график, на основании которого будут вводиться временные ограничения энергоснабжения. В свою очередь, правительство совместно с "Дагэнерго" обговорили возможность сокращения таких отключений до полутора часа в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители поселка обратились к руководству республики с жалобой на систематическое отключение электроэнергии. В министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана взяли ситуацию на контроль и пообещали вместе с энергокомпанией принять меры для решения проблемы.