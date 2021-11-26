Музей истории Санкт-Петербурга представил экспозицию "Горячий лед Ладоги"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Музей истории Санкт-Петербурга провел в пятницу в особняке Румянцева памятный вечер, посвященный 80-летию Шлиссельбургского десанта. На нем был представлен новый раздел экспозиции "Ленинград в годы Великой Отечественной войны" под названием "Горячий лед Ладоги", передает корреспондент ТАСС.

"Для меня открытие этой экспозиции - очень важный этап. Для меня было важно написание книги, как материального документа, где все собрано. Книга, мемориал и постоянная экспозиция - вот эти три кита, это хороший результат любого исторического исследования. Это очень знаковое событие. Я сегодня, конечно, переволновался, но завтра я буду чувствовать большое удовлетворение и большое счастье. Сегодня внучка моя приходила на открытие, которой четыре месяца. Я думаю, что и внукам моим, которых трое, и трем сыновьям это все также будет важно", - рассказал корреспонденту ТАСС Валерий Шагин, потомок участника Шлиссельбургского десанта, руководитель объединения "Шлиссельбургский десант", один из авторов и инициаторов выставки.

В экспозиции "Горячий лед Ладоги" можно увидеть документы, фрагменты обмундирования и личные вещи бойцов, участников тех событий. Среди них: деревянные лыжи, фрагмент бушлата РККФ, морские и солдатские пряжки, фляги, ложки, на которых владельцы (каждый на свой лад) выбивали, выскребали свои инициалы или фамилии - чтобы помнили. Большинство нынешних экспонатов было обнаружено поисковыми отрядами на месте боя под Шлиссельбургом у деревни Липки. После осмотра экспозиции родственники погибших, которых на открытие пришло немало, поделились историями своих героических предков.

"Очень сложная, недосказанная история. Эта экспозиция показывает, как сложно разбираться в начальных попытках прорыва блокады. Это делать надо кропотливо, очень много зависит от энтузиазма, от умения, знания. В общем виде эта выставка дает нам представление о тех колоссальных усилиях и жертвах, которые наши деды принесли на алтарь той победы, что наступила только через три с лишним года после этого события", - отметил кандидат исторических наук Никита Ломагин.

Советские войска предприняли несколько отчаянных попыток прорыва блокады Ленинграда буквально с первых дней ее установления. Одной из наименее известных операций стал Шлиссельбургский десант 28-29 ноября 1941 года - героическая операция, но крайне неудачная. На прорыв блокадного кольца были брошены части 80-й стрелковой дивизии и сформированный в Кронштадте специально для этой цели 1-й Особый отдельный лыжный полк моряков. Полк был создан в крайне сжатые сроки, продовольствия и снаряжения не хватало, кроме того для немцев неожиданный, по замыслу советского командования, удар с Ладоги неожиданностью не стал. В результате ожесточенной, но не равной борьбы советские войска понесли колоссальные потери, а 1-й Особый лыжный полк моряков потерял две трети личного состава и почти весь командный состав.