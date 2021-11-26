Власти Рязанской области разрешили посещать общественные места без ПЦР-теста при медотводе

ТАСС, 26 ноября. Власти Рязанской области разрешили гражданам, которые имеют справку о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, не предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 при посещении общественных мест. Об этом говорится в распоряжении губернатора от 26 ноября, опубликованном на сайте газеты "Рязанские ведомости", размещающей официальные документы властей региона.

В соответствии с документом, при посещении общественных мест жители старше 18 лет должны предъявить QR-код или медицинскую справку о вакцинации либо справку о том, что в течение последних шести месяцев человек перенес коронавирусную инфекцию. Также в регионе до 6 декабря действует обязательная самоизоляция для непривитых жителей старше 60 лет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 54 552 случая заражения коронавирусом, из них 241 - за последние сутки. Выздоровели 44 916 человек, отмечен 1 891 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 474 820 жителей, второй - 399 983. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 38%.