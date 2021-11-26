Президент Чехии пробудет две недели на карантине

ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Центральном военном госпитале в Праге из-за заражения ковидом, обязан соблюдать двухнедельный карантин, как и все другие заболевшие данным заболеванием жители страны. Об этом заявила в пятницу журналистам главный санитарный врач республики Павла Сврчинова, комментируя намерение главы государства провести в воскресенье церемонию назначения премьер-министром Чехии лидера победившей здесь на недавних парламентских выборах партийной коалиции "Вместе", председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалы.

"Согласно действующим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, заразившиеся ковидом должны пройти двухнедельный карантин, включая президента, - отметила она. - Возможное исключение из правил не может быть предоставлено [и главе государства]. Это станет плохим сигналом для общественности".

Возникшую ситуацию обсудил со Сврчиновой глава президентской администрации Вратислав Минарж. Затем он проинформировал, что подготовка к церемонии назначения нового премьера продолжается и у него есть идея, как ее провести с максимальным соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Данный вопрос будет обсуждаться с Земаном, которого в субботу выпишут из госпиталя на амбулаторное лечение. Его глава государства будет проходить в своей загородной резиденции - дворце Ланы в одноименном местечке близ Праги.

Церемония назначения премьером, как ранее сообщили представители Пражского града, должна состояться в 11:00 (13:00 мск) 28 ноября в Ланах. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех по этому поводу сказал, что Земан может ее провести, но не должен находиться в непосредственном контакте с Фиалой.

Во дворце Ланы, по словам Минаржа, все готово к прибытию Земана. Он будет находиться под наблюдением лечащих врачей и при нем 24 часа в сутки будут дежурить медсестры. Все служащие президентской резиденции прошли тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты.

Ковид у Земана, который по поводу хронического заболевания печени был госпитализирован с 10 октября по 25 ноября, протекает бессимптомно. Он привит тремя дозами вакцины. Согласно информации местных СМИ, президент заразился от одной из сотрудниц дворца Ланы, которая ухаживала за ним во время пребывания в госпитале.