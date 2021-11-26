Губернатор Нью-Йорка заявила, что в штате не зарегистрировали заражений штаммом "омикрон"

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк пока не зафиксировали ни одного случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса "омикрон". Об этом в пятницу сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

"К настоящему времени департамент здравоохранения Нью-Йорка не обнаружил нового варианта "омикрон" в штате Нью-Йорк. Мы продолжим активно отслеживать образцы вируса и продолжим работу с федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы следить за развитием событий", - написала она в Twitter.

Хокул призвала всех носить маски, мыть руки и регулярно проходить тестирование на ковид.