На сцене лондонского "Колизея" прошел гала-вечер

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Гала-вечер под названием "Иконы балета" прошел в пятницу в Лондоне. На сцене театра "Колизей" из-за пандемии коронавируса в этот раз не было солистов из российских театров, однако, несмотря на это, русская балетная школа была традиционно представлена на самом высоком уровне.

Поклонники танцевального искусства, заполнившие один из самых больших театров Лондона, смогли увидеть в этот вечер как классические произведения русского и мирового балета - "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Корсар", "Жизель" - так и отрывки из современных постановок.

В общей сложности на сцене "Колизея" в пятницу было показано четыре британские премьеры. В их числе "Снежная буря" в постановке Юрия Посохова с участием бывшей примы Баварского государственного балета Люсиа Лакарра и бывшего премьера Королевского балета Мэтью Голдинга.

"К большому сожалению, в этом году присутствие солистов Большого, Мариинского или Михайловского театров не представлялось возможным. Чтобы принять участие в таком гала-вечере артисты всегда прилетали практически на один день, но в рамках всех ныне действующих ограничений и требований это абсолютно невозможно", - сообщила корреспонденту ТАСС глава продюсерской компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец. Великобритания не признает российские вакцины от коронавируса, поэтому по прибытии в Соединенное Королевство гражданам России нужно провести не менее шести дней на самоизоляции.

Кто вышел на сцену

Однако организаторы гала-вечера, который ежегодно проводится в Лондоне с 2006 года, подчеркивают, что на сцене было немало танцоров, представляющих не только российскую балетную школу, но и родившихся в РФ. Это Наталия Осипова, Вадим Мунтагиров из лондонского Королевского балета, Людмила Коновалова из Венского государственного балета, Мария Кочеткова из Английского национального балета, Ксения Овсяник из Государственного балета Берлина, Даниил Симкин, представляющий также Государственный балет Берлина, а также Американский театр балета.

"Мы очень рады, что проект возвращается на сцену. Это первый гала-концерт после столь сложного года и столь тяжелых испытаний для всех, и для танцоров тоже", - заметила Балаклеец. Последний раз гала-вечер прошел ровно 22 месяца назад. И хотя технически год не был пропущен, перерыв все равно оказался необычно большим.

Посол России в Великобритании Андрей Келин со своей стороны отметил, что подобные гала-вечера укрепляют культурные связи между двумя народами. "Традиции русского балета, представленные некоторыми артистами, которые выступают на гала-вечере - признанный во всем мире знак качества, которым можно гордиться, - сказал он корреспонденту ТАСС. - Своей замечательной работой эти артисты продвигают культурные связи между Россией и Великобританией, а также с остальным миром".

Планы на 2022 год

Балаклеец высказала надежду, что в марте 2022 года на сцене "Колизея" можно будет увидеть солистов российских театров. "На следующий гала-вечер, запланированный на 13 марта 2022 года, мы уже разработали план и знаем, как будем действовать для того, чтобы артисты Большого и Мариинского театров приняли участие. Вечер будет посвящен 150-летию со дня рождения Дягилева", - сообщила она.

Гала-вечер проводится в Лондоне в 16-й раз. Программа каждого концерта посвящена традициям русской балетной школы и ее легендарным представителям. К примеру, в 2016 году на сцене "Колизея" при аншлаге состоялся вечер памяти великой русской балерины Майи Плисецкой (1925-2015), в 2017 году гала-вечер был посвящен наследию знаменитых дягилевских сезонов, а в 2018 году - 200-летию со дня рождения основоположника русской балетной школы Мариуса Петипа (1818-1910).