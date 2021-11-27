В Ингушетии снизилось число стационарных больных COVID-19 и увеличилось число амбулаторных

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Минздрав Ингушетии отмечает за последнюю неделю снижение количества тяжелых больных коронавирусом, которые проходят стационарное лечение, но также наблюдается увеличение числа больных, которые лечатся амбулаторно, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"В Ингушетии отмечается положительная динамика в части больных COVID-19, получающих лечение в стационарах республики. С 23 ноября уменьшилось число пациентов в медицинских организациях республики, оказывающих медпомощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Также в республике за неделю количество амбулаторных больных увеличилось на 265 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в республике продолжается работа по тестированию населения в круглосуточном режиме без выходных, задействованы 14 лабораторий и проведено 541 617 исследований.

"Самый безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас - это вакцинация. Чем больше людей в обществе вакцинируются, тем выше шансы победить эту болезнь. В нашей республике для этого задействованы 22 пункта вакцинации в медицинских организациях, в том числе врачебных амбулаторий, 7 мобильных пунктов и 5 передвижных бригад", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения региона Рукият Торшхоевой.

В Ингушетии по состоянию на 26 ноября всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией 25 819, количество выздоровевших - 23 982, смертельных случаев - 416. На госпитализации находятся 328 человек, из них 33 - в реанимации.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 13 регионах России, в том числе в Ингушетии. Она также отметила, что для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию.