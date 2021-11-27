Как минимум у 15 человек с рейса из ЮАР в Нидерланды выявлен коронавирус

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Как минимум 15 человек, прибывших в Нидерланды рейсом из ЮАР, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила в субботу Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.

На борту находилось более 600 пассажиров, все они были вынуждены сдать тест по прилете. Согласно муниципальной службе здравоохранения, к настоящему моменту получены результаты 110 тестов, 15 из них - положительные. На основе данного соотношения специалисты ожидают около 85 положительные результатов на весь прибывший рейс. О каком варианте коронавируса идет речь, не сообщается.

Ранее Нидерланды приостановили авиасообщение со странами юга Африки на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты. Также государства региона занесены в список стран, поездки в которые сопряжены с крайне высоким риском. Это, в числе прочего, предусматривает обязательную самоизоляцию после их посещения.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".