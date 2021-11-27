В Хабаровском крае спасатели нашли группу рыбаков, которые пропали на реке

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели нашли группу рыбаков, которые отправились на рыбалку в Хабаровском крае 20 ноября и потерялись, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"26 ноября в ходе поисковых работ группой из спасателей поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудников правоохранительных органов в районе имени Лазо найдены потерявшиеся рыбаки. Группу из семи человек они обнаружили в 50 километрах от поселка Солонцовый. Рыбаки находились в отапливаемом кунге, запас топлива и продуктов у них имелся. Медицинская помощь не требуется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что люди не смогли выехать самостоятельно на автомобиле из-за прошедших осадков, в связи с большим количеством снега проехать к ним можно только на снегоходе. Спасатели за минувший день с помощью снегохода проделали колею под одно колесо, в субботу планируется проделать колею под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуировать людей.

Информация о пропаже людей поступила в региональный главк МЧС 25 ноября. Рыбаки 20 ноября отправились на рыбалку на реку Катэн. На их поиски в район имени Лазо отправилась группа поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю из пяти человек. В автомобиль ЗИЛ спасатели загрузили снегоход, топливо, необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска бездорожье, глубокий снег, отсутствует связь.