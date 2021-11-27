До трех градусов тепла, дождь и мокрый снег ожидают в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем, мокрым снегом и гололедицей ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от одного до трех градусов тепла, в ночь на воскресенье температура опустится до нуля градусов.

В Подмосковье термометры покажут от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Порывы южного ветра могут достигать 15 м/с. Отмечается, что местами возможны умеренные осадки (дождь, мокрый снег), а также гололедица. Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за порывистого ветра будет действовать до 23:00 мск субботы, из-за гололедицы - до 11:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.